Brasileira dispensa calcinha em evento e polemiza

A modelo brasileira Dayane Mello chamou a atenção da imprensa internacional, no último sábado (3), ao desfilar no tapete vermelho do Festival de Veneza usando um vestido com fenda que revelava que a modelo estava sem calcinha.

Dayane foi ao festival para a première de “The Young Pope”, série estrelada por Jude Law que conta a história de um padre americano que se torna o Papa.

No Instagram, muitas pessoas criticaram a escolha da modelo. “O Festival de Veneza exige respeito, finesse e elegância sempre”, comentou uma seguidora de Dayane.

No entanto, Dayane não recebeu as críticas em silêncio. Também pelo Instagram, ela rebateu as críticas. “Quando você está em um tapete vermelho, vira uma princesa, e ninguém é autorizado a dizer a uma princesa como ela devem se vestir ou despir”, escreveu a brasileira em italiano.

Outra modelo que também deu o que falar foi a italiana Giulia Salemi. Dividindo o tapete vermelho e as fotos com Dayane Mello, Giulia também ousou em um vestido com fenda e sem calcinha.

OUTROS CASOS

Diversas famosas já passaram por situações parecidas, a maioria não intencional, em que vestidos ou roupas curtas acabaram mostrando demais. A atriz Luana Piovani, por exemplo, foi flagrada sem calcinha, em 2004, na primeira fila de uma cerimônia no Rio, ao lado do então namorado, o empresário Ricardo Mansur.

A atriz Juliana Paes foi outra famosa flagrada em um momento de descuido em 2006, durante um evento de moda.

A atriz norte-americana Anne Hathaway também foi vítima das fotos indiscretas durante a estreia do filme “Os Miseráveis”, em 2012, do qual fazia parte.