Preso homem que raptou criança de Xapuri para Bolívia

Em Abril passado na cidade de Xapuri, uma menor de 11 anos que saia da escola, foi abordada por um homem identificado como Sebastião Ferreira da Silva (39), conhecido por ‘Nego’, teria assediado e convencido a jovem que estava indo para sua casa, localizada no assentamento Tupá, na zona rural do Município.

Foi descoberto que o acusado era vizinho e vinha assediando a menor por cerca de dois meses antes de a levar escondida dos pais. Desde o dia do sumiço da jovem, os pais juntamente com o apoio das autoridades do Brasil, iniciaram uma busca na tentativa de localizar o paradeiro da filha. Passados cerca de cinco meses, uma pista do paradeiro foi descoberta dos dois no país vizinho, a Bolívia.

Através de uma denuncia anônima, foi descoberto que Nego vinha trabalhando como diarista e vivendo nesses meses numa fazenda no interior de Cobija (Pando), como um casal normal. Com o apoio das autoridades daquele País, uma diligencia foi formada para levar os dois às autoridades.

No dia três do mês em curso, os dois foram transferidos da delegacia da cidade de Cobija, após serem comunicado pelas autoridades daquele país. O delegado titular de Xapuri, Cristiano Bastos, enviou um equipe coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, para realizar os trâmites de transferência dos dois.

Na manhã desta segunda-feira (5), após entregar a menor aos pais primeiro, foi a vez de Nego ser transferido para a delegacia de Xapuri, onde iria ser ouvido pelo delegado Cristiano Bastos e seria dado os trâmites para sua transferência ao presídio na Capital nas próximas horas.

Sebastião poderá ser condenado a vários delitos como; assédio, violação de vulnerável, entre outros crimes previstos no Estatuto do Menor e Adolescente.