Lotofácil da Independência pode pagar R$ 85 milhões nesta terça

O sorteio do concurso da Lotofácil da Independência pode pagar um prêmio de R$ 85 milhões nesta terça-feira (6). O prêmio não acumula e o sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília), no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Se aplicado na poupança, o valor do prêmio previsto renderia R$ 642,4 mil mensais. Segundo a Caixa Econômica Federal, o ganhador poderá montar uma frota de 130 carros esportivos de luxo ou adquirir 56 casas de até R$ 1,5 milhão.

Para apostar

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. Os jogos podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio.

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.