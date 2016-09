Idoso de 100 anos se despede da mulher de 96 e foto comove a internet

Uma imagem de um homem de 100 anos de idade segurando a mão da esposa, de 96, minutos antes dela falecer emocionou milhares de pessoas ao redor do mundo. Os dois foram casados por 77 anos.

A fotografia foi registrada pela neta do casal e compartilhada no fórum Reddit. “A minha avó, 96, com o meu avô, 100, horas antes de ela morrer, este fim de semana. 77 anos de casamento”. Ela morreu em 28 de agosto.

O momento mostra os dois idosos lado a lado, em camas de solteiro. Ele, sob um cobertor, segura as mãos da mulher, que está dormindo.

Muitos usuários enviaram mensagens de consolo. “Meus pêsames. Mas foi uma maneira “grande ” para ir . De mãos dadas com o seu cônjuge , em uma cama quente , presumivelmente com os entes queridos ao redor. Deus abençoe a todos ao redor”, disse um deles.