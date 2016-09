TRE-AC depende de denúncia para fiscalizar propaganda ilegal na internet

A Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) tem concentrado a fiscalização na internet nas páginas oficiais dos candidatos e depende das denúncias de eleitores e dos demais candidatos para constatar irregularidades em outras páginas da rede mundial de computadores e nas redes sociais.

“É muito difícil fiscalizar tudo porque é humanamente impossível. Então, os próprios candidatos, partidos e coligações demandam muito contra situações que acontecem na internet. O Ministério Público (Eleitoral) também exerce fiscalização e nós, da comissão, também, com certeza, para combater estas irregularidades, contamos com outras pessoas e também com os eleitores”, disse o coordenador da Comissão de Fiscalização do TRE.