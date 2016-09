Corpo de Miguel Mandu chega amanhã

O corpo do empresário Miguel Mandu Neto, que faleceu em Curitiba na noite desse domingo, 4/9, chegará em Rio Branco no início da madrugada do dia 7 de setembro, trasladado daquela cidade, e será velado na capela do cemitério Morada da Paz, onde será sepultado às 16h.

O empresário teve um aneurisma de aorta na noite de quinta-feira, 1/9, tendo sido atendido emergencialmente no Pronto Socorro, onde permaneceu internado até ser transferido em UTI no ar para Curitiba no domingo, por volta do meio dia. Ao chegar no Paraná, foi submetido à cirurgia, mas não resistiu e foi a óbito no centro cirúrgico.

Sobre o Aneurisma de Aorta Torácica

Como o aneurisma de aorta torácica pode ser fatal se for rompido, compreendendo seus fatores de risco, sintomas e opções de tratamento, você pode estar preparado para tomar ações rápidas se necessário.

Definição

O aneurisma de aorta é uma protuberância ou dilatação preenchida de sangue na parte da sua aorta que corre através do seu peito. A aorta é o maior vaso do seu corpo. Ela sai do seu coração, passa pelo peito (que é chamado de região torácica), e vai até o seu abdômen, onde se divide para fornecer sangue para suas pernas.

Um aneurisma de aorta torácica é considerado grave. A protuberância na sua aorta torácica pode tornar-se fraca e a força da pressão arterial normal pode fazer com que ela se rompa. Isso pode levar a dores graves e sangramento interno maciço ou hemorragia.

Causas

Não se sabe o que exatamente causa um aneurisma de aorta torácica em algumas pessoas. A dilatação pode ser causada por uma fragilidade na parede da aorta, onde ela se incha.

Alguns médicos acreditam que essa dilatação pode ser devida a artérias obstruídas (aterosclerose), mas ela também pode estar relacionada ao fumo, obesidade, hereditariedade, lesões ou outras doenças.

Sintomas

Muitas pessoas com aneurisma de aorta torácica não têm nenhum sintoma. Frequentemente, os aneurismas crescem lentamente e não são notados. Muitos nunca chegam ao ponto de romperem; outros aumentam rapidamente.

Quando o aneurisma se expande, você pode sentir dor no peito, dor na parte inferior das costas, tosse, rouquidão ou dificuldade para respirar. Muitos aneurismas são identificados durante exames médicos de rotina, como raios-x tirados por outras razões.

Fatores de Risco

Os fatores de risco para aneurismas de aorta torácica são semelhantes àqueles que contribuem para obstruir as artérias, incluindo:

- Fumantes ou com histórico de fumantes

- Pressão arterial alta (hipertensão)

- Colesterol alto (hipercolesterolemia)

O seu risco de desenvolver um aneurisma de aorta torácica aumenta conforme você envelhece. O histórico familiar, lesões no peito e outras doenças, também podem ser fatores de risco. Alguns pacientes com aneurisma de aorta torácica também têm aneurisma de aorta abdominal.

Diagnóstico

Se o seu médico vê os sinais de um aneurisma de aorta torácica, ele poderá programar testes especiais para confirmar o diagnóstico. Geralmente, eles envolverão a tomada de imagens do seu tórax usando imagem por ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC), imagens de ultrassom e angiografia.

As imagens produzidas por esses métodos ajudam o seu médico a “ver” dentro de sua aorta e de outros vasos sanguíneos e órgãos do seu corpo para verificar se um aneurisma da aorta torácica está presente.