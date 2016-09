Protestos obrigam Temer a se reunir com integrantes do PT

A sequência de protestos contra Michel Temer, fez com que o governo buscasse uma negociação com o Partido dos Trabalhadores e os movimentos sociais. Nesta segunda (5), o núcleo do presidente reuniu-se com MST e Contag, que pediram mais terras para a reforma agrária, a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e a retomada do Minha Casa, Minha Vida Rural.

De acordo com a coluna Painel da Folha de S. Paulo, no encontro, não se falou em golpe. “Sem sectarismos. Não vemos movimento social como problema”, disse Geddel Vieira Lima da Secretaria de Governo.