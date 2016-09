Bandidos invadem casa no bairro Conquista e levam tv’s

Segundo o proprietário, ele estava em sua casa no bairro Conquista, na noite desta segunda-feira 05/09, quando dois homens armados teriam invadido a sua casa e anunciaram o assalto.

Os acusados renderam o dono da casa e trancaram ele em um dos quartos da casa e começaram a saquear tudo que tinha na casa. Na hora que os bandidos estavam saindo da casa a esposa da vítima estava chegado e viu que eles estavam levando sua tv’s, foi quando ela falou para eles que não levariam suas televisões, então um dos bandidos puxou o revolver e mandou ela ficar quieta. Eles levaram uma tv de 55 polegadas e outra de 32, e dois telefones celulares do casal.

A mulher então chamou a vizinha e ligaram para a polícia que chegou em minutos no local, eles fizeram buscas no local e encontraram as duas tv’s em um terreno baldio, o casal foi levado para DEFLA para presta queixa de assalto.

Policiais do 4º Batalhão fizeram buscas nos bairro próximos na tentativa de prender a dupla de assaltantes.

Selmo Melo