Boletim Rio Acre e Queimadas – 6 de setembro

O nível do Rio Acre continua vazando. Na manhã desta terça-feira, 6, o manancial registrou a marca de 1,39 metro em Rio Branco, de acordo com medição realizada pela Defesa Civil – três centímetros a menos que no dia anterior.

O governo, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), segue executando o Plano de Contingência de Abastecimento, implementado em julho deste ano.

Uma nova configuração no sistema de abastecimento foi estabelecida nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) da capital.

Cinco bombas em balsas flutuantes auxiliam na captação da ETA II. A bomba em balsa flutuante da ETA I já foi instalada e deverá ser usada em possível agravamento do cenário de seca.

Paralelamente às ações do plano, o governo também realiza a campanha “Nós Contra o Desperdício”, que visa conscientizar a população sobre o uso racional de água. Nesta semana, as ações educativas e de fiscalização foram promovidas na regional do São Francisco.

O serviço de ligação gratuita por meio do 0800 721 1314 e mensagens feitas pelo aplicativo Whatsapp para o número 99238-0101 estão disponíveis aos consumidores para serviços administrativos, relato de falta de água e denúncias contra desperdício.

Queimadas

De acordo com o satélite de referência de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), neste ano, de janeiro até agosto, o Acre registrou 2.776 focos de calor, entre queimadas urbanas e rurais.

Feijó, Tarauacá, Rio Branco, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul são os municípios com maior índice de focos de calor em todo o estado.

Ainda segundo o Inpe, o Acre ocupa a oitava posição no ranking de focos de calor dos Estados que compõem a Amazônia Legal. Mato Grosso, Tocantins e Pará lideram em termos de ocorrência.

Fiscalização

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e demais órgãos ambientais promovem ações educativas e repressivas sobre os perigos das queimadas. De julho a agosto, a autarquia já aplicou mais de R$ 200 mil em multas por crimes ambientais e cerca de 100 propriedades foram embargadas.

Operações de fiscalização de desmatamento ilegal e combate às queimadas estão sendo realizadas em todo o estado. Os cidadãos flagrados cometendo qualquer crime ambiental são autuado e têm suas áreas embargadas.

No Vale do Juruá, o governo realizou operação integrada de fiscalização de crimes ambientais. E apesar dos focos de calor terem apresentado estabilidade nos últimos dias, a Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais iniciou na semana passada a Operação 7 de Setembro, que visa coibir crimes ambientais no Baixo e Alto Acre e conscientizar a população.