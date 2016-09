Inscrição para concurso em Tarauacá vai até quinta, 8 de setembro

A Prefeitura Municipal de Tarauacá, no Acre, reabre inscrições do Concurso Público, que objetiva o preenchimento de 132 vagas do quadro efetivo.

Os interessados podem realizar as inscrições no período de 5 a 8 de setembro de 2016, pelo site www.fundape.ufac.br, e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 40,00; R$ 60,00 ou R$ 80,00.

Houve a inclusão de vagas para pessoas com deficiência no cargo de Cirurgião-Dentista, e alterações em alguns itens do edital. Mais informações podem ser obtidas nos editais disponíveis em nosso site.

Podem participar profissionais de todos os níveis de escolaridade nas seguintes funções:

Nível Fundamental: Agente Comunitário de Saúde (65) e Agente de Endemias (8).

Nível Médio/ Técnico: Técnico de Análises Clínicas (4); Técnico de Enfermagem (10); Auxiliar de Saúde Bucal (9); Auxiliar de Controle Interno (1) e Fiscal Sanitário (4).

Nível Superior: Assistente Social (1); Auditor de Controle Interno (2); Auditor Fiscal (1); Enfermeiro (9); Farmacêutico/ Bioquímico (1); Fisioterapeuta (1); Médico(4); Nutricionista (1); Cirurgião-Dentista (10); Profissional de Educação Física (1) e Psicólogo (1).

Dentro do total de oportunidades, há vagas reservadas para pessoas com deficiência.

A jornada de trabalho para todos os cargos será 40 horas semanais, e as remunerações variam de R$ 880,00 a R$ 5.500,00.

Todos os inscritos serão classificados por meio de prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 18 de setembro de 2016, e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

Este Concurso terá validade de dois anos, a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.