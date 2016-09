Detran vai alterar o trânsito o centro da cidade para o desfile de 7 de Setembro

Com a intenção de garantir a segurança e a fluidez no trânsito para a realização do tradicional desfile cívico de 7 de Setembro, em comemoração pela Independência do Brasil, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fará algumas mudanças em vias próximas ao local do evento.

A concentração dos participantes será entre os cruzamentos das avenidas Nações Unidas e Ceará, e o desfile seguirá pela Avenida Getúlio Vargas, passando em frente à Praça da Revolução, ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB) e à Biblioteca Púbica, com encerramento no Palácio do Rio Branco.

O estacionamento dos ônibus escolares, carros de autoridades e demais participantes será nas ruas Arlindo Porto Leal, em frente à Assembleia Legislativa, e Franco Ribeiro, atrás do colégio CEBRB, além da Avenida Brasil.

“Todas as vias que dão acesso à Getúlio Vargas, como, por exemplo, as ruas Rio Grande do Sul, em frente ao Sebrae, Rui Barbosa e Parque da Maternidade, também permanecerão fechadas no período em que o desfile estiver ocorrendo”, orienta o coordenador de Fiscalização do Detran, Jones Costa.

Agentes de trânsito do Detran, Superintendência de Transporte e Trânsito (Rbtrans) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) estarão nas proximidades do local do desfile orientando condutores e pedestres.

Rotas alternativas

O desfile cívico está marcado para começar às 7h30 e deve se encerrar por volta do meio-dia.

Nesse período, quem precisar transitar para o Segundo Distrito de Rio Branco deve usar a Avenida Ceará e seguir pela Rua Floriano Peixoto para chegar até a ponte metálica ou ir pela terceira ponte, na Via Verde.

“O que pedimos é que condutores e pedestres tenham atenção redobrada, sem esquecer a gentileza e a paciência no trânsito, e, claro, procurem rotas alternativas”, orienta Jones.