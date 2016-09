Peruano é preso com abacaxis e cebolas recheados de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta segunda-feira (5) um peruano de 64 anos com 7kg de cocaína escondidas dentro de abacaxis e cebolas rumo a Porto Velho. A apreensão aconteceu em um ônibus na BR-364.

Os agentes realizavam fiscalizações de rotina quando abordaram um ônibus que fazia a o trajeto Rio Branco/Cuiabá. Durante a revista pessoal, foram encontrados aproximadamente 7kg de cocaína escondidos nos pertences de um passageiro.

Perguntado sobre o material ilícito, o idoso disse que recebeu a droga em Iñapari, no Peru, e teria que entregá-la em Porto Velho (RO). Diante do flagrante explícito de tráfico de drogas, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as medidas cabíveis.