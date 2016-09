TJAC lança campanha de amor e pertencimento à Instituição

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre lançou a campanha de valorização da Instituição e de maior integração dos seus magistrados e servidores. Amor e pertencimento são as palavras que se cruzam na mesma linha e definem o sentimento de fazer parte da história Poder Judiciário Acreano, reconhecida estadual e nacionalmente por seus feitos e conquistas.

#SOMOSTJAC e #EUAMOTJAC são os dois modelos de frase adotados, que poderão ser colocados nos veículos, levando a mensagem de união, soma de esforços, de vestir a camisa, da doação diária e do orgulho de integrar uma das mais importantes instituições, com 53 anos de expressivas realizações e serviços prestados aos cidadãos no Estado.

“Adotamos desde o início da gestão o slogan “cuidar e servir, de coração pra coração”, e isso tem sido colocado em prática desde então, com diversas ações de qualidade de vida, bem-estar, humanização, etc.”, explicou a desembargadora-presidente Cezarinete Angelim. “Trata-se mesmo do pertencimento”, frisou.

A presidente tem enfatizado que tanto os magistrados quanto os servidores têm sido prioridade máxima de sua Administração à frente do Tribunal, razão pela qual tem trabalhado incessantemente para lhes garantir o máximo de atenção, cuidado e respeito.

A desembargadora fez questão de reunir os servidores para o registro fotográfico especial, que demarcou o início da campanha. É perceptível o pacto selado com os profissionais, refletido no sorriso, na alegria e empolgação dos seus rostos.

Os dois modelos de adesivos serão distribuídos a todos que manifestarem interesse em participar da iniciativa.