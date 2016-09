Bolt avisa a amigos que quer voltar ao Brasil

O atleta Usain Bolt deve voltar ao Rio de Janeiro para a Paralimpíada. O primo do velocista, Donald Thomas, já avisou aos amigos no Rio, a pedido de Bolt, que o homem mais veloz do mundo quer muito vir ao Brasil de novo.

O único detalhe é a namorada de Bolt, Kasi Bennett. A modelo, desta vez, não pretende deixar o jamaicano na pista como ficou durante a Olimpíada. Ao saber que a moça pode vir junto, Jady Bolt deu o recado: “Se ele me procurar, conto para ela”.

Namoro

Ao que tudo indica, Jady Bolt passou como um raio pela vida de Kasi Benet, a namorada de Usain Bolt, traída publicamente pelo atleta, que além da carioca, se engraçou com mais duas mulheres em sua última noite no Brasil. O casal está em Bora Bora, curtindo férias. No Rio, Jady Duarte alfinetou a suposta rival.

“Eu ainda não fiquei sabendo sobre o relacionamento dele. Mas como todos sabem, ele foi para Londres e encheu o carro de mulheres. Estou quase acreditando que na terra deles traição é normal, ela já deve estar acostumada”, dispara a moça.