Gritos de ‘Fora Temer’ marcam desfile do 7 de Setembro

A recepção do presidente Michel Temer às comemorações do 7 de Setembro, em Brasília, foi marcada como gritos de “fora Temer”, vindo das arquibancadas. O evento, que teve início às 9h desta quarta-feira (7), conta com as presenças do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e de ministros do governo.

Outra polêmica do desfile, foi o fato de Temer abrir mão da tradição de usar o Rolls Royce da Presidência da República. Com uma capota conversível, o automóvel geralmente é utilizado nas posses presidenciais e também em datas comemorativas. Ele se deslocou até o palanque em um carro fechado. O Palácio do Planalto não explicou o motivo, mas supõe-se que seja por conta da onda de protestos contra Temer pelo país.

Temer não usou faixa presidencial e se postou no palanque ao lado da mulher Marcela – o casal não levou o filho Michelzinho – e do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), para ouvir o Hino Nacional.