Ações do Plano de Contingência visam garantir abastecimento em Rio Branco

Nesta terça-feira, 6, o nível do Rio Acre apresenta a marca de 1,39 metro em Rio Branco. Com o processo acelerado de vazão, decorrente deste período de estiagem, o manancial está a sete centímetros de igualar a cota histórica de 1,32 metro, a mais baixa registrada pela Defesa Civil, no mês passado.

No intuito de manter em pleno funcionamento a rede de abastecimento da capital, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) segue executando ações do Plano de Contingência, implementado em julho deste ano.

“Na Estação de Tratamento [ETA] II, foram instaladas cinco bombas em três balsas flutuantes, que auxiliam a captar água. Já na ETA I, uma contenção de sacos de areia foi feita para conduzir uma parte da correnteza do rio em direção à torre de captação”, destaca o superintendente do Depasa em Rio Branco, Miguel Félix.

O gestor informa que uma bomba em balsa flutuante foi instalada na ETA I e deverá ser acionada em possível agravamento do cenário de seca.

“Toda infraestrutura para garantir a produção e distribuição de água foi feita, contudo, outras ações devem ser analisadas e executadas, caso o Rio Acre registre a marca de 1,25 metro”, relata Félix.

Simultaneamente, a autarquia promove nos bairros da capital e em cidades do interior do estado a campanha “Nós Contra o Desperdício”, além de disponibilizar o serviço de ligação gratuita 0800 721 1314 e mensagens de texto e vídeos por meio do aplicativo Whatsapp para o número 99238-0101, com a finalidade de acolher relatos de desperdício de água.