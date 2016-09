Manifestação contra Temer ocorreram durante desfile cívico no Acre

Em Rio Branco, manifestantes fizeram um ato contra o governo Temer durante o desfile de 7 de setembro, nesta quarta-feira . O evento ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da capital. Cerca de 100 manifestantes participaram do protesto, segundo os organizadores.

Os manifestantes carregaram faixas e cartazes com frases contra o presidente Michel Temer do tipo: “Fora temer”; “Nenhum direito a menos”; “Diretas já”; “Quem apoia o golpe é golpista”; “Fora Temer, governo golpista”; “Anularam o meu voto fora Temer”. A manifestação ocorreu de forma pacífica, de acordo com os bombeiros, e ninguém se feriu.