Acre será representado nas Paralimpíadas Rio 2016

O Acre estará representado na Paralimpíada Rio 2016. Os atletas Edson Cavalcante, 37, e Jerusa dos Santos, 34, chegam na competição com grandes possibilidades de conquistar medalhas.

Edson Cavalcante, nos 100 metros (classe T38), ficou na quarta colocação nos Jogos de Pequim, em 2008, e foi quinto em Londres, 2012. O atleta agora sonha em colocar o Acre no pódio no Rio de Janeiro na disputa dos 100 metros e no salto em distância.

Jerusa dos Santos foi bronze nos 200 metros, em Pequim, e prata nos 100 metros e 200 metros, em Londres.

Jerusa terá um novo atleta-guia na Rio 2016: Guilherme Santana, ex-parceiro da também brasileira Terezinha Guilhermina. A velocista acreana está bastante confiante e disputará as provas dos 100, 200, 400 e o revezamento 4×100.

A abertura das Paralimpíadas no Estádio do Maracanã, no rio de Janeiro, será neta quarta-feira, 7, e o encerramento no próximo dia 18.