Aplicativo Boletim na Mão passará por últimos testes nesta quarta, 7

As Eleições 2016 terão uma novidade para os eleitores que quiserem acompanhar o resultado da votação na seção eleitoral: o aplicativo móvel Boletim na Mão. Com a inclusão tecnologia do QR Code (sigla do inglês Quick Response) nos boletins de urna, o eleitor terá acesso, ao final da votação, ao resultado das eleições com mais segurança e transparência. O aplicativo foi desenvolvido pelo TRE do Acre e ficará disponível para todo o Brasil nestas eleições, no 1º e 2º turnos.

Para garantir que a tecnologia funcione corretamente, representantes do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre e Tocantins estão reunidos em Rio Branco para homologar o aplicativo, realizando os últimos testes de leitura de boletins gerados com as versões finais e lacradas dos programas das urnas. Nesta quarta-feira, 7, o simulado ocorre no depósito de urnas do Tribunal, localizado rua Bom Destino, n. 286, próximo ao TRE da Antônio da Rocha Viana.

O simulado será realizado até sexta-feira, das 8h às 19h, e inclui simulação da votação, com impressão do boletim de urna para leitura do aplicativo móvel nas plataformas Android e iOS.