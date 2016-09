Homem é preso com arma de fogo e carne de animal silvestre

Uma patrulha do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) prendeu no início da manhã desta quinta-feira, 08, Joceney Queiroz (18 anos), por porte ilegal de arma de fogo e carne de animal silvestre. O fato ocorreu no ramal Espinhara, município do Bujari.

Os policiais realizavam patrulhamento ao longo do ramal, para averiguar uma denúncia anônima de transporte ilegal de madeira, quando avistaram um cidadão em fundada suspeita. A guarnição realizou a busca pessoal no suspeito, onde foi encontrado uma espingarda calibre 32, com seis munições intactas e um animal silvestre (tatu) abatido. O autor foi preso e encaminhado para Delegacia Geral do Bujari, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso. Legislação O crime prático por Joceney Queiroz consta na lei de Crimes Ambientais (n° 9.605/98), em seu art. 29: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.