Jerusa dos Santos se classifica para a semifinal dos 100m rasos T11

A velocista Jerusa dos Santos – natural do Acre e que treina em Presidente Prudente, no interior paulista –, se classificou nesta quinta-feira para a semifinal dos 100m rasos, em sua estreia na Paralimpíada Rio 2016. A próxima disputa ao lado do guia Guilherme Santana está marcada para às 11h42 desta sexta-feira.

A paratleta, que compete na classe T11 (deficiência visual plena), correu pela primeira fase no Estádio Olímpico (Engenhão), liderou a série 4 da prova e avançou com o tempo de 12s34 (o quinto melhor no geral). Se conseguir novamente a classificação na próxima disputa, Jerusa dos Santos volta à pista na noite desta sexta-feira para brigar por medalhas.

Outro paratleta de Prudente

Nesta quinta-feira à noite, Gustavo Henrique, que também treina e mora em Prudente, faz sua estreia em busca de avançar à final dos 100m rasos, na classe T13 (baixa visão).

Outro competidor do Acre

Edson Cavalcante Pinheiro estreia na próxima segunda-feira na Rio 2016. O acreano de Cruzeiro do Sul, que treina em São Paulo, tem o primeiro compromisso nos 100m rasos, na divisão T38 (paralisados cerebrais).