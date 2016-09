PM prende homem com arma de fogo na Cidade do Povo

Homens do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) apreenderam durante patrulhamento na manhã desta quinta-feira, 08, uma arma de fogo no bairro Cidade do Povo.

Segundo os militares, eles realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram dois homens em uma bicicleta em fundada suspeita. Ao dar voz de parada aos suspeitos, Eliandro de Moura Paixão, 32 anos, obedeceu de imediato, mas outro homem fugiu. Uma escopeta calibre 12 com uma munição intacta estava no interior de uma mochila que foi arremessada em um terreno, porém, os policiais localizaram e encaminharam o autor juntamente com arma de fogo para à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para serem tomadas as devidas providências.