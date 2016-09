Acrelândia enfrenta racionamento de água por causa da seca

O município de Acrelândia, que tem aproximadamente 14 mil habitantes, enfrenta uma severa escassez de água por causa da estiagem atípica. O reservatório que abastece a cidade, um açude, está apenas com meio metro. A profundidade normal em época de cheia é de 3 metros. Atualmente, a distribuição de água está racionada: um dia com água, para dois sem água. E a situação vai piorar nos próximos dias, de acordo com o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa). A interrupção da distribuição da água vai aumentar para quatro dias.

Segundo o gerente operacional do interior, Davi Bussões, para contornar a situação, além do racionamento, o órgão está captando água de três açudes que ficam próximos à cidade. A medida deve aumentar o nível do reservatório principal para dois metros.

O gerente do Depasa informou que uma campanha será realizada em Acrelândia, a partir desta quinta-feira, para conscientizar a população sobre o uso racional da água.

A expectativa do Depasa é que o abastecimento de água em Acrelândia comece a se normalizar a partir de outubro.