Expoacre Juruá 2016 movimenta R$ 15 mi em negócios

O resultado financeiro movimentado durante a 13° edição da Expoacre Juruá 2016 foi anunciado na manhã desta quinta-feira (08) pelo Sebrae. No total movimentados mais de R$15 milhões durante as quatro noites da feira, sendo R$8 milhões do Banco do Amazônia, R$4 milhões do Banco do Brasil, R$2 milhões das concessionarias de automóveis e cerca de R$500 mil da indústria local. A produção local e o setor de pequenos negócios também conseguiram êxito em suas vendas.

Manoel Orleisson, gerente do Sebrae, ressaltou a presença do público durante as quatro noites de festa. Segundo ele, mais de 60 mil pessoas passaram pelos stands montados. O próximo compromisso do Sebrae será a realização da Expo Tarauacá e Agro Purus.