Polícia Rodoviária Federal atende ocorrência de contrabando de medicamentos

Nesta última terça-feira (6), por volta das 17 horas e 30 minutos, na altura do quilômetro 760 da BR 364, no seu sentido decrescente, em Porto Velho-RO, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu produto medicinal que vinha sendo transportado de forma ilegal.

Ao abordarem um veículo Chevrolet/Classic LS, os policiais encontraram dentro do mesmo 163 unidades de medicamentos, sendo 150 unidades de “Botanical Slimming”, 10 unidades de “Trim-Fast”, 01 unidade de “URsiluet” e 2 unidades de ‘Lidadaidaihua”, todos sem as notas fiscais e sem as bulas ou descrições em português. Os produtos, que foram trazidos da Bolívia, em tese, configuram produto material do delito de contrabando, por ser acusado desta prática o motorista, de 31 anos de idades, foi detido.