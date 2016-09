MPAC participa de campanha de prevenção ao suicídio

No próximo dia 9 (sexta-feira), o Centro de Especialidades em Saúde (CES) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), convida todos os integrantes da instituição a vestir a cor amarela. A mobilização faz parte da iniciativa ‘Setembro Amarelo’, uma campanha para prevenção o suicídio.

‘Setembro Amarelo’ é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações.

Com o tema ‘Falar é a melhor solução’, a campanha que existe desde de 2014 é uma iniciativa pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria).

Mesmo sendo tratado como um tabu, o suicídio é um grave problema de saúde pública em todo o mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde(OMS), 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Desse total, para cada tentativa consumada há, pelo menos, outras 20 tentativas fracassadas. O Brasil é o oitavo país, nas Américas, em número de mortes autoimpostas.

Durante todo o mês, ações serão realizadas a fim de sensibilizar a população e os profissionais da área para os sintomas desse problema e para a saúde mental, fazendo-os entender que isso também é uma questão de saúde pública.