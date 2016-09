TJAC abre processo seletivo para estágio

O Tribunal de Justiça do Acre tornou pública nesta quinta-feira (8) a abertura de processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior para atuação na Comarca de Bujari.

De acordo com o edital n° 1/2016 , assinado pela desembargadora-presidente Cezarinete Angelim, publicado na edição nº 5.719 do Diário da Justiça Eletrônico(DJE, fls. 81 a 84), o processo seletivo destina-se tanto à reposição imediata de vagas no quadro de colaboradores daquela Comarca quanto ao preenchimento de cadastro de reserva.

Podem participar do processo seletivo alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Pública, História, Letras, Logística, Matemática, Pedagogia, Recursos Humanos, Secretariado Executivo, Serviço Social e Sistema de Informação, desde que pertencentes as universidades ou faculdades conveniadas com o TJAC. São elas: Ufac, Faao, Ieval, Uninorte, Iesacre, Unopar, Uniseb COC, Unip, Ifac, Fameta, Unigran e Uninter.

As inscrições podem ser realizadas de 12 a 23 de setembro de 2016 no Fórum Desembargador Paulo Itamar Teixeira, situado na BR-364, Km 28, na Comarca de Bujari, pela manhã das 9h às 12h e à tarde, das 15h às 18h. É necessário o candidato apresentar documentos pessoais (RG e CPF) no ato da inscrição. A taxa é a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal), que deverá ser entregue no ato da inscrição.

O candidato que desejar concorrer à vaga para portador de deficiência deverá apresentar no momento da inscrição atestado médico, emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao CID (Classificação Internacional de Doenças), sob pena de concorrer à vaga de ampla concorrência.

Conforme estabelecido no edital de abertura todos os alimentos recebidos serão doados a entidade beneficente Pastoral da Criança vinculada a Paróquia São João Batista, situada na BR 364, Km 28, no Município de Bujari, por meio de Termo de Entrega.

As provas estão previstas para o dia 9 de outubro de 2016, na escola São João Batista, localizada na Rua José Pereira Gurgel, no centro de Bujari, com início às 9 horas e término às 12h. Os aprovados terão direito à uma bolsa-auxílio, correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente no país mais auxílio-transporte.

Informações complementares acerca das inscrições poderão ser obtidas Gerência de Desenvolvimento de Pessoas – GEDEP (68) 3302-0380 e 3302-0377, pelo email gedep@tjac.jus.br e/ou na Comarca de Bujari pelo telefone (68) 3235-1024.

Do estágio

O estágio terá duração de, no máximo dois anos, contados a partir da contratação, Exceto no caso de portadores de deficiência, de acordo com o estabelecido pelo Art. 11 da Lei no .788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante comunicação por escrito. A jornada de trabalho será de quatro horas diárias, ou seja, 20 horas semanais.

Benefícios

Será assegurado ao estagiário o direito de acesso a Gerência de Qualidade de Vida dos Servidores do Poder Judiciário, com a livre utilização dos serviços ali prestados, como atendimento médico-odontológico, psicológico e fisioterapêutico. Também serão disponibilizados percentuais de vagas nos cursos de capacitação oferecidos pela Escola do Poder Judiciário – Esjud.

Provas

A prova será composta de 40 questões de múltipla escolha: Língua Portuguesa, com 20 questões, Informática (10), Lei de Estágio, com base na legislação nº 11.788 (5) e Conhecimentos Gerais (5).

Conteúdo programático

Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de texto. A estruturação dos textos: modos e tipos textuais. Adequação vocabular: antônimos, sinônimos, homônimos, parônimos, hiperônimos, hipônimos. Problemas na escritura das frases: ambiguidade, paralelismo e concordância de tempos verbais. Noções textuais de ortografia, morfologia, sintaxe e semântica. Argumentação: estrutura, processos problemas.

Informática: Conceito de Internet e Intranet. Principais navegadores para Internet. Correio Eletrônico. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas. Procedimento para a realização de cópias de segurança. Sistema de arquivo, sistema de entrada, saída e armazenamento e métodos de acesso.

Lei de Estágio: Dispõe sobre o estágio de estudantes de nível superior (LEI Nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008).

Conhecimentos Gerais: Capítulo I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Da Organização: da Composição; da Direção); Biênio (2015/2017).