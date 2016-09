Coluna Bom Dia

Notícias

Um dia de boas notícias para o Acre em geral e para Rio Branco, em especial. Ambas terão claro e imediato reflexo na campanha eleitoral e vão fazer a oposição chiar mais que chaleira velha.

Terceiro

A primeira veio do insuspeito jornalão conservador O Estado de S. Paulo, o Estadão, que mostra Marcus Alexandre como o terceiro prefeito mais popular do Brasil com 62% de aprovação e cinco de desaprovação.

Análise

O jornalista, cientista político e analista José Roberto de Toledo, em seu blog no Estadão considera que seja irreversível a eleição dos quatro primeiros prefeitos mais bem avaliados em primeiro turno. Além de Marcus Alexandre, Teresa Surita, de Boa Vista, ACM Neto, de Salvador e Luciano Cartaxo, de João Pessoa, o quarto colocado.

Citação

Olha a citação do especialista em pesquisas do Estadão: “o ranking Ibope dos prefeitos das capitais analisado aqui em primeira mão mostra que os quatro primeiros colocados se reelegeriam no primeiro turno se a votação fosse hoje”.

Prossegue o analista

“Dos 20 candidatos à reeleição nos centros do poder de cada Estado, eles são os únicos franco favoritos. Suas gestões são aprovadas pela imensa maioria da população, são rejeitados no máximo por um quarto e estão muito mais presentes na cabeça do eleitor”.

Ponta da língua

Diz ainda Toledo, a respeito dos quatro primeiros colocados: “Em comum, sua intenção de voto espontânea é superior a 30%. Significa que praticamente um terço ou mais dos eleitores tem seu nome na ponta da língua e responde que votaria nele antes de mesmo ser apresentado à lista de candidatos pelo pesquisador”.

Conversão

Ainda importante: “esses projetos convertem quatro de cinco aprovações em intenção de voto”.

Decidido?

Estaria, então, decidida a eleição em Rio Branco? Claro que não. Quem sabe o destino na véspera é o peru. Tem que trabalhar, tem que cuidar e que manter, para os apoiadores do prefeito. A partir de agora, o mais importante é não fazer bobagem, não cair em armadilhas, não cair, como diz a Bíblia, “no laço do passarinheiro”.

Oposição

Para a oposição, o que fazer? Talvez o que não conseguiu nos últimos vinte anos: apresentar um projeto alternativo de governo e desenvolvimento para o Acre. Mostrar onde, em que, como faria melhor. Isso não se vê nessa eleição, como não esteve nas demais em que foi derrotada.

Pontuais

A candidata Eliane Sinhasique erra ao prometer demais, tanto que promete até o que já existe, como o caso do Hospital de Homem, que está aí para quem quiser ver.

Estação

Ou anunciar UPA para a Estação, que tem o novo centro Barral y Barral, quatro URAPS, talvez uma das regiões mais bem aquinhoadas na Saúde.

Varejo

Essa é a política do varejo, que não funciona. O contrário disso, que a oposição faz, é denunciar os laços petistas, o vermelho, aquelas coisas velhas. O governo consegue separar bem o que é ideologia e apoio com o que esforço administrativo. O prefeito Marcus Alexandre não pode ser acusado de partidário, perseguidor, radical.

Divisão

A divisão da direita só teria sentido se revertesse em dois candidatos competitivos, que levassem a eleição para o segundo turno. Hoje, Eliane é combatente solitária. Raimundo Vaz tem fôlego de voo de galinha. Ou de tucano.

IDEB

Deixando a política de lado, há outra notícia importante: o MEC apontou um grande avanço no IDEB da Capital. Uma subida de 0,3 pontos, o que é muito significativo. O Acre está em sexto lugar na avaliação da quinta-série. É muito significativo.

Lá e cá

A Educação no Brasil não está essas maravilhas todas – e isso todo mundo sabe – e com risco de piorar ainda mais com as decisões do novo governo, mas há realidades distintas.

Empate

O Acre empatar com São Paulo no IDEB deve mesmo ser comemorado. Seria impensável há alguns anos que o Acre, tão isolado, se comparasse ao Estado mais poderoso da federação. Hoje não há mais diferença.

Alagação

E os exames aconteceram logo depois da alagação, com escolas fechadas por greve de professores. Muito a comemorar.

Nota

A respeito das conquistas do IDEB, o prefeito Marcus Alexandre soltou nota afirmando que agradece imensamente “ao amigo Márcio Batista, secretário de Educação e vice-prefeito, assim como toda a equipe da SEME, professores, coordenadores, diretores, merendeiras, profissionais de apoio, enfim, todos que nos ajudam a melhorar a qualidade do ensino na nossa cidade”.

Fanpage

A nota é pública e foi publicada em sua fanpage no Facebook. Para o prefeito, investir na Educação é investir no futuro das nossas crianças.

César

Reportagem de O Globo comprova a coerência do deputado federal César Messias. No auge do poder de Cunha, ele foi um dos quase solitários 38 parlamentares que entraram com o primeiro pedido de investigação contra Cunha.

Cassação

Por isso, se Cunha for mesmo cassado, como o Brasil espera, César Messias estará na linha de frente desse movimento.

Em compensação

Em compensação, no ranking de O Globo, os deputados acreanos do PMDB, Flaviano Melo e Jéssica Sales, são votos considerados indecisos na votação da perda de mandato de Cunha. Será que farão a vergonha de votar por esse meliante?

Honestidade

Onde estará o discurso de honestidade, da ética, que o PMDB cobra da esquerda, se no Acre não se posicionou firmemente contra Cunha? Dois pesos e duas medidas.

Temer

Dois minutos de vaias para um presidente acuado, escondido, medroso, protegido, que fugiu dos holofotes, que nem esperou ser anunciado ou filmado para dizer cinco palavras na Paralimpíada. É um péssimo sinal para o futuro.

Jorge avisou

Bem que Jorge Viana avisou que os mesmos que, na base de Dilma a traíram vão acabar abandonando Temer, com o fracasso de seu governo. É grave a situação do presidente, sem legitimidade, se segurando na base fisiológica e na imprensa ávida por verbas e poder.

Sena

Em Sena Madureira, a coisa está feia para a Frente Popular e o prefeito Mano Rufino. Pesquisa divulgada aponta que Mazinho lidera as intenções de voto, com 39,33% dos votos, seguido por Toinha Vieira, com 22%, ficando Mano em terceiro, com 18,33%. Mesmo com alta margem de erro, a coisa não está boa.

Alta cúpula

A alta cúpula da Frente Popular vai para Sena este fim de semana entender o que está acontecendo por lá.

Abacaxi

Uma supersafra de abacaxi está chegando à Capital, vinda de Cruzeiro do Sul, onde a produção foi excelente. Está abastecendo o mercado de Rio Branco.

Educação

O trabalho segue intenso na Educação, que comemora ter alcançado a meta do Ideb e até tê-la ultrapassado em alguns pontinhos. Mas, é preciso avançar mais. Grandes estados, como Rio e São Paulo, estão estagnados.

Aprovado

Conforme aprovado e já relatado pela coluna, foi aprovado ontem o projeto que destina dinheiro do Fundo da Marinha Mercante para unidades de saúde em vários Estados, entre eles, o Acre.

Mal

Não dá para reclamar do Acre quando se vê outros Estados amazônicos. O Pará, por exemplo, anda mal das pernas em várias áreas. A educação particular é a pior do país, segundo o Ideb, e acabou de sair a noticia de que demitiu quase 7 mil trabalhadores em um ano, segundo o Dieese.

Emprego

De acordo com o instituto, Acre, Rondônia e Roraima foram os únicos estados da região que tiveram saldo positivo na contratação de pessoas, com 834, 295 e 149 de postos de trabalho criados, respectivamente.

Boquinha

Então, é não chorar e trabalhar porque os indicadores são muito mais favoráveis aos acreanos que outros por aí. Mas, tem gente fazendo campanha pra certos candidatos só pensando na boquinha…