Colisão entre carro e motocicleta deixa motoqueiro ferido

Uma colisão na noite dessa quinta-feira 8, entre carro modelo Gol de placa NAC 4720, e a motocicleta Fazer de placa MZZ 6225, quase termina em tragédia.

Segundo informações, o carro vinha na rua Flamengo no sentido Aviário/São Francisco, quando fez a conversão à esquerda para entrar para rua independência, na hora que a motocicleta vinha no sentido contrário e bateram de frente.

O piloto da motocicleta, Júlio Cesar Mapiano de 22 anos, e o garupa André Paulo Sousa de 18 anos, tiveram apenas escoriações pelo corpo e foram levados pelo SAMU para UPA do 2º Distrito, o motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.

Selmo Melo