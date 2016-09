Colono da tiro acidental na própria mão no Bujari

O colono Wagner dos Santos Soares de 24 anos, estava em uma caçada com um amigo na manhã dessa quinta-feira 8, em uma colônia no km 52 da BR-364, no município do Bujari no ramal da linha a 26 km da beira da estrada, quando eles encurralaram um porco do mato em um buraco, foi quando ele foi tentar tirar o porco de dentro do buraco com a espingarda calibre 20, mais ele em um descuido acabou atirando na própria mão.

O tiro quase arranca o polegar da sua mão que segundo os paramédicos do SAMU, ficou pendurado e mais três dedos da sua mão ficaram bastante machucados, o caçador passou por um cirurgia para reconstruir parte da mão que ficou bastante machucada.

Selmo Melo