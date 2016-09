Depasa realiza ações emergenciais em Acrelândia

Como consequência do intenso período de estiagem, o governo do Acre decretou no mês passado situação de emergência nas cidades de Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Xapuri e Acrelândia, que apresentam o cenário mais grave neste momento de seca.

Nesta quinta-feira, 8, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Pavimentação (Depasa), Edvaldo Magalhães, acompanhou o início das intervenções no reservatório da estação de tratamento de água do município, que apresenta uma redução drástica em seu volume de distribuição.

“Houve uma queda brusca na lâmina de água do açude, onde captamos e distribuímos água para as residências. A profundidade do reservatório é de 2,80 metros, e atualmente está com 80 centímetros, e em alguns pontos o nível está menor que 20 centímetros”, declara Magalhães.

Como forma de amenizar os impactos desse grave caso de seca, o gestor informa que algumas ações já estão sendo executadas pelos técnicos da instituição.

“Foi iniciada a transposição de água de um dos quatros açudes que ficam ao lado do reservatório, pertencente a um vizinho. Caso necessário, utilizaremos estas fontes, porém, observaremos o impacto deste trabalho no volume do reservatório, pois o momento é de alerta”, relata.

Magalhães destaca que além dos efeitos da estiagem, Acrelândia registra um aumento no consumo de água, decorrente dos investimentos em infraestrutura. “Na última grande seca, em 2011, a cidade tinha apenas quatrocentos e oitenta ligações. Hoje, com o programa Ruas do Povo, saltamos para mais de duas mil ligações domiciliares”, disse.

Medidas como o bombeamento da água de um pequeno açude, o aprofundamento do leito do reservatório e a intensificação da campanha “Nós Contra o Desperdício” compõem o cronograma de intervenções no município.