Acre está em 2º lugar no ranking do Ideb na Região Norte

Os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foram divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Ministério da Educação. O Acre é o estado com o segundo melhor desempenho da Região Norte, ficando atrás apenas do Amazonas – subiu de 3,4, em 2013, para 3,6, no levantamento de 2015. Já Rio Branco tem o quarto melhor desempenho entre as capitais do país.

Os secretários de Educação do Estado e da capital, Marco Brandão e Márcio Batista, respectivamente, concederam entrevista coletiva para falar sobre os avanços do governo e da prefeitura na Educação Básica nos últimos dois anos.

“Estamos entre os estados com os melhores indicadores, mas continuamos perseguindo melhores resultados e mais qualidade da nossa Educação”, disse Marco Brandão.

Segundo o secretário do Estado, os números são resultado da parceria que governo e prefeitura vêm realizando na Educação, sobretudo nas séries iniciais. Com isso, apesar de algumas situações adversas, como a enchente histórica de 2015, foi realizado todo um acompanhamento pedagógico e houve um crescimento substancial dos índices.

Já o secretário municipal de Educação, Márcio Batista, destacou que os índices do Ideb não são obras do acaso, mas de intervenções pedagógicas e de formações continuadas oferecidas aos professores. Lembrou que o ciclo educacional tem três processos (planejamento, avaliação e formação), que são executados dentro da parceria com o governo do Acre.

“Esse trabalho tem permitido tanto ao Estado quanto ao município dar um salto significativo no desempenho escolar nos últimos dez anos, fazendo a gente sair de uma nota de 3,3 para 5,5, o que é avanço muito bom se comparado com outras regiões brasileiras”, concluiu Márcio Batista.