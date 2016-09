Traficante que saiu de Rio Branco é preso em Ji-Paraná

A apreensão de um quilo e meio de cocaína, aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, dia 08, durante uma abordagem de rotina realizada no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Ji-Paraná. Os PRF’s pararam um ônibus interestadual que vinha de Porto Velho e começou a revistar as bagagens.

Durante a abordagem, os policiais observaram que um passageiro estava muito inquieto e resolveram fazer uma busca mais minuciosa em sua mala, encontrado a droga escondida no fundo falso.

Paulo R.F.B., confessou que pegou a droga, já escondida na mala, de seu primo, na cidade de Rio Branco/AC, e que estava levando para Goiânia/GO.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal para providências.