Feira de artesanato será realizada no shopping no fim de semana

Nos dias 10 e 11 deste mês, o Via Verde Shopping traz ao público as melhores opções do artesanato acreano, entre as 10 e as 22 horas. A feira é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), em parceria com o gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida e o Sebrae Acre.

O fim de semana promete ser de muitas vendas para os 30 artesãos que farão exposição de seu trabalho nesta 11ª edição.

A cada novidade que as edições trazem, o projeto das feiras mostra que essa estratégia tem fomentado os negócios do setor no estado.

O incentivo por parte desse projeto, aliado à conquista do espaço do artesanato com a loja Acre Made in Amazônia no shopping, anima os artesãos, que cada vez mais estão sendo capacitados para apresentar suas peças ao público.

“Poder expor nosso trabalho no shopping eleva a autoestima de todos nós, porque reconhecemos o esforço que o governo tem feito para valorizar o artesanato no estado”, destaca o artesão Davi Barros Júnior, que sempre está presente às feiras.