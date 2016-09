MPAC e coligações firmam TAC para garantir cumprimento de Código Eleitoral no interior do estado

Tendo em vista que as campanhas eleitorais normalmente são uma porta aberta para a poluição ambiental, além de muitas vezes serem utilizadas para a corrupção eleitoral, o abuso de poder econômico e a prática de condutas difamatórias contra os demais candidatos, o Ministério Público Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral do Acre, por intermédio da promotora eleitoral Juliana Barbosa Hoff, assinou termo de ajustamento de conduta (TAC) com todas as coligações e candidatos ao cargo majoritário dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

A iniciativa visa seguir o que diz a Lei n. 13.165 (setembro/2015), que altera diversos dispositivos do Código Eleitoral, a fim de reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos partidos políticos e incentivar a participação feminina na vida política.

Em complementação à legislação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou a Resolução n. 23.457, que altera o período permitido para a realização de propaganda eleitoral, reduzindo-o à metade, de 90 para 45 dias, com início em 16 de agosto de 2016.

Segundo a promotora de Justiça, a iniciativa traz muitos benefícios aos municípios. “Isso não apenas para assegurar o equilíbrio na disputa eleitoral, mas também para os eleitores, que contarão com uma campanha mais limpa nas ruas e com candidatos mais conscientes de seus direitos e deveres”, contou. A ideia foi repassada para os demais promotores eleitorais e replicada em algumas zonas.

Em prol do meio ambiente e do bem estar público

Todas as coligações se comprometeram em reduzir o horário de funcionamento de alto-falantes e amplificadores de som, definiram a quantidade máxima de comícios e carreatas que serão realizados, comprometeram-se a não utilizar veículos particulares em concessão aos governos federal, estadual e municipal com o fim de transportar eleitores para reuniões, comícios e demais atos eleitorais, a não fazer propagandas que caluniem, difamem ou injuriem qualquer pessoa, bem como, a não jogar santinhos ou qualquer material de campanha nas vias públicas durante todo o período reservado para a propaganda eleitoral, especialmente nas proximidades dos locais de votação no dia do pleito.

Algumas coligações foram até mais restritivas, como as de Assis Brasil, que abdicaram do uso de mesas para distribuição de material de campanha ao longo das vias públicas.