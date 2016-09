Policial militar é assassinado a tiros em assalto no conjunto Esperança

O Policial Militar Jean Oliveira Menezes, 3º sargento do Batalhão de Trânsito, foi morto na manhã dessa sexta-feira 9, em um assalto a uma casa de carne na rua Euclides da Cunha no conjunto Esperança.

segundo foi apurado no local, o sargento estava comprando carne quando os dois bandidos chegaram, anunciaram o assalto e mandaram os clientes deitarem no chão, foi quando eles perceberam que o policial estava armado, eles tomaram o pistola do PM e saíram correndo entrando na rua Cruzeiro do Sul, o policial então saiu correndo atrás deles, quando eles perceberam um dos bandidos abriu fogo contra o sargento que levou três tiros e foi a óbito no local.

A polícia militar foi acionada e fecharam o cerco contra os bandidos que saíram invadido várias residências até que um dos bandido caiu do telhando dentro do banheiro e abriu fogo contra a polícia que revidou e Welington de Souza Ferreira foi morto na troca de tiros, o outro bandido se entregou, foi preso e encaminhado para DEFLA.

Selmo Melo