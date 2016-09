Empresários debatem dificuldades para pagamento de ICMS

Passados 15 anos da vigência da Lei nº 1361/2000 (conhecida como Lei da Copiai – Comissão de Políticas de Incentivo à Indústria), empresários do setor industrial se reuniram na Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), na tarde da última quinta-feira, 1º de setembro, juntamente com o presidente José Adriano Ribeiro; o secretário de Indústria e Desenvolvimento (Sedens), Sibá Machado; e o deputado estadual Daniel Zen, a fim de dar os devidos encaminhamentos para o encerramento desta primeira etapa do programa e poder dar continuidade a partir da prorrogação do benefício, concedida pela Lei 2.956, aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa. Durante o encontro, contextualizou-se a atual situação das empresas que aderiram ao benefício e que, atualmente, estão com dificuldade de saber quais são seus reais passivos a serem deduzidos ao término do prazo de dez anos.

A atual política, que iniciou sua trajetória no ano de 2001 com a publicação da Lei 1.361/2000, provocou impactos positivos no segmento produtivo industrial. No entanto, desde que a atual gestão da FIEAC começou a discuti-la, foram identificadas algumas interpretações que levavam a uma certa discussão jurídica. Foi então que a instituição teve a iniciativa de contratar uma assessoria jurídica especializada na área tributária, a fim de dar sustentação e segurança aos empresários industriais em tais questões, com objetivo de nivelar o entendimento com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Na primeira edição da Lei, a proposta era deduzir 95% do ICMS devido – como uma espécie de financiamento – a ser pago em sua totalidade após 10 anos. Portanto, o encerramento do programa estava previsto para o ano de 2015.

Com a prorrogação do prazo até 2035, sancionada pelo governador Tião Viana, a forma de pagamento foi alterada, passando a ser anual, algo que vem causando divergência entre os empresários. Para a empresária Adelaide de Fátima Oliveira, que é presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Estado do Acre (Sindusmad) e vice-presidente da FIEAC, faltou maior participação do setor empresarial para se definir os trâmites da Lei da Copiai. “Se, no início, ao ser lançada a lei, nós tivéssemos tido participação, talvez não estivéssemos passando tantas dificuldades para sanar essas dúvidas. Nosso setor madeireiro tem oito empresas inseridas no programa, sendo que quatro estão fechadas e duas, perto de fechar. Uma até já foi embora do estado. Eles ficaram com débitos e alguns estão esperando para ver como vai andar esses incentivos, para poder retomar suas atividades. Porque desde o início a mensagem é que não seria cobrado o ICMS, e sim, anistiado. Precisamos ver como poderemos resolver isso”, desabafou.

REGULAMENTAÇÃO – Também está sendo discutida a regulamentação do atual texto, para que esteja em conformidade com os anseios do setor mais interessado. “Nós buscamos no deputado Daniel Zen um apoio do ponto-de-vista legislativo, além dele ser, também, um jurista. Agora, temos, também, o apoio de Sibá Machado neste trabalho – ele, que atua de forma muito proativa em tudo o que faz, está se colocando à disposição para nos ajudar nesse desfecho”, explica Adriano. “Nada melhor do que estarmos dentro da discussão dessas propostas que nos afetam diretamente. Sempre foi uma grande angústia minha estarmos de fora disso, pois a insegurança jurídica tem sido um dos maiores gargalos para nós. Mas trabalhando em conjunto tanto com a Aleac quanto com a Sedens, a gente vai poder fazer parte desse debate e ter condições de mensurar exatamente os nossos desafios, bem como estimular novos investimentos dentro e fora do estado”, complementa.

De fato, o secretário propôs a contratação de um profissional para fazer um levantamento do passivo de cada empresa para que seja analisada sua situação e a melhor forma de encerrar seus respectivos projetos, além da criação de um comitê para propor o texto-base da regulamentação da Lei nº 2.965/2015. “Serão dois trabalhos simultâneos, mas separados. Proponho que seja usado o modelo do Imposto de Renda, onde faço a minha declaração para a Receita Federal, informando o que eu gastei e o benefício que eu pretendo. A Receita, então, analisa o meu pedido e dá 100% ou não, dependendo daquilo que eu comprovar”, comparou Sibá. “Seria bom que a própria FIEAC fizesse esse levantamento e nós, da Sedens, fizéssemos a correção, e vamos dando os laudos de cada caso, de cada empresa. Se for assim, a pressa passaria a ser das próprias empresas, pois, quanto mais cedo o laudo chegar, melhor para elas. Isso daria rapidez e qualidade no trabalho. Não temos tempo a perder”, concluiu.

De acordo com o deputado Daniel Zen, ele tem acompanhado o debate da regulamentação da Copiai desde a aprovação da alteração da lei originária, no ano passado, quando atuou como relator. “Desde então, fazemos a intermediação na Sedens e na Sefaz, para que cheguemos nesse bom termo de formato de decreto, saindo de algumas armadilhas que havia na regulamentação anterior. Apesar de ser bastante estimulante, por alguns procedimentos burocráticos de acesso, isso acabava desencorajando alguns empresários a aderir ao benefício. A ideia é, uma vez postergado o benefício por mais um período considerável de anos, fazer uma regulamentação mais amistosa – e, agora, acredito que estamos perto de conseguir”, destacou.