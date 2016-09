Integrantes do ‘centrão’ se voltam contra Eduardo Cunha

O deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi avisado que perdeu o apoio majoritário da bancada do PSD. A notícia foi um golpe para o ex-presidente da Câmara que esperava uma ausência dos deputados que integram os partidos do centrão: PSD, PP, PTB, PR e PRB.

De acordo com o Blog do Camarotti, cerca de três dezenas de deputados do PSD devem votar pela cassação de Cunha na segunda-feira (12). “O PSD não estará com Cunha. Em plena eleição municipal, os deputados não podem arriscar uma carreira política”, disse ao Blog um integrante do partido.