Modelo se declara para Marcelo Bimbi e Nicole diz que isso não incomoda

Acompanhar Veridiana não é tarefa fácil, mas o EGO tenta. Na manhã da quinta-feira, 8, a modelo assumiu um affair com o ex-namorado de Dani Bolina. Já na parte da tarde, ela apagou a foto postada e, contrariando o que disse a este site, falou que estava solteira. Para finalizar, a noite Veridiana fez um textão da-que-les se declarando ao seu verdadeiro amor. O que você não vai acreditar, caro leitor, era para quem era a tal declaração: Marcelo Bimbi. Não ligou o nome a pessoa? Trata-se do noivo de Nicole Bahls, com quem Veri teve um rápido romance dentro do reality show ‘A Fazenda’.

‘Isso não incomoda’, diz Nicole

Nicole através de sua assessoria, disse que não há motivos para comentar o caso, apesar de ter visto. “Ela não vai comentar. Está muito feliz e isso não incomoda, não faz nenhum sentido”, disse o representante de Nicole. Já Marcelo Bimbi não atendeu as ligações até a finalização desta nota.

‘O único homem que sonhei em ter uma família’

Veridiana rasgou elogios ao modelo, disse que ele foi seu único amor, que sente falta de Marcelo e que guarda até hoje um presente que recebeu dele. Sobrou até para Nicole Bahls. Leia:

“Já procurei em outros corpos encontrar o seu e falhei! Já me peguei em outros braços, procurando o abraço teu e até me entreguei.Tentei colorir o que não tinha cor, tentei construir o que não tinha chão, tudo sem você é ilusão! Esse indiozinho foi meu grande e único amor! Fez daquele confinamento os melhores dias da minha vida! Dizem que nos apaixonamos pelo que admiramos, um homem íntegro, protetor lindo por fora e ainda mais por dentro. Feliz a mulher que tê-lo ao seu lado parabéns @nicolebahls. Com todo respeito, que você o faça muito feliz pois ele merece. Foi o ser mais extraordinário que conheci, o único homem que sonhei em ter uma família! Focado, disciplinado que jamais abriu mão de seus valores por dinheiro algum! sua pulseira está na minha bíblia até hoje! Fico feliz por você ter passado em minha vida e eu levado um pouco do seu caráter comigo! Todos os dias olho minha penteadeira e não há alguma flor de todas que ganhava todos os dias, todos os homens tinham que ser cavalheiro como vc! Meu melhor namorado, lindo, digno, de família, homem que toda mulher sonha em ter! Um conto de fadas! Pode ser raro homem desse naipe, mas existem”, disse.

A declaração de Veri teve direito até a ‘eu te amo’ e a um pedido especial para Nicole. “Te amo ontem hoje e sempre para sempreeeee e isso nunca ninguém irá apagar! Já conheci tanta gente, gostei de alguns garotos, mas depois de você, os outros são os outros! Humilde, focado, quem vai preparar minha jantinha agora com rosas? Quanta falta você faz Celinho! Meus melhores dias foram seu dúvidas com você! Meu amor diferente, meu amor moleque! Contos de fadas existem, uma ogra e um príncipe, pena que não acabou como todos das historinhas. @nicolebahls você é uma princesa por estar com um homem tão valorozo como esse, faz por ele tudo que nunca consegui fazer! Voce é foda além de maravilhosa! Caridoso, ajuda crianças pobres, bondoso educadíssimo, nunca vou te ver por aí em festas se acabando! Você é tão superior,parece desenhado”, escreveu.

Para finalizar, Veridiana Freitas disse que não iria se importar com os julgamentos e lamentou ter demorado tanto para demonstrar seus sentimentoe. “Falem,me julguem, mas o amor é limpo, lindo e o maior ensinamento de Deus… Isso ninguém pode julgar! Feio não é falar a verdade, feio é guardar um sentimento tão puro e desejar felicidades a quem se ama, demorei oito meses para me pronunciar, mas aqui está”.

Essa não é a primeira vez que Veridiana Freitas e Nicole Bahls se apaixonam pelo mesmo cara. Num passado não tão distante, as duas namoraram o jogador Emerson Sheik. Com informações EGO