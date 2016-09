Rio Branco antecipa em cinco anos meta de educação do IDEB

A nota de 5,8 conquistada pela prefeitura de Rio Branco, no IDEB, estava inicialmente prevista para ser alcançada apenas em 2021. A antecipação em cinco anos se deveu ao grande esforço dos professores, alunos e à decisão de implantar e ampliar a escola de tempo integral. Essa é a avaliação feita por técnicos da Secretaria de Educação Municipal, para os quais a marca é a demonstração de um grande avanço na capital

Foi a melhor nota da região Norte e a quarta maior do país, entre as capitais, comprovando a melhoria crescente dos indicadores da Educação no Acre. Ontem, o prefeito Marcus Alexandre, falando de forma institucional, revelou que há quatro anos o IDEB cresce de forma constante na capital e que os resultados surpreendentes revelam o acerto das ações desenvolvidas. Ele cumprimentou o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Márcio Batista, em nome de toda a equipe.

Para o prefeito, Rio Branco ostenta hoje a melhor qualidade de educação de toda a região Norte e já se coloca entre as que mais avançaram no país, Para ele, os resultados serão visíveis em novas avaliações, em séries posteriores, em pouco tempo.

No Estado, Acre evoluiu em todos os municípios e avança entre os destaques do País

A evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, (Ideb) de Rio Branco põe a capital acreana com a quarta melhor nota entre as capitais brasileiras. É o segundo crescimento em quatro anos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação na quinta-feira passada, 8 de agosto. A nota da capital do Acre passou de 5.5 para 5.8, a mesma alcançada pela capital paulista, por exemplo. “Alcançamos em 2015 as metas para 2018”, exaltou o secretário de Educação de Rio Branco, Marcio Batista. Para efeito de comparação, o Ideb de Curitiba foi 6,3 pontos; Palmas 6,2; Teresina, Belo Horizonte e Florianópolis empatam com 6,1. Em seguida vem Rio Branco e São Paulo, juntos com 5,8.

A Prefeitura de Rio Branco não tem dúvida quanto aos fatores que fazem a diferença e promovem o crescimento desse índice mesmo com dificuldades. O compromisso da equipe gestora e a formação continuada, são fatores que proporcionaram um novo panorama educacional. O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.

Rio Branco está entre as grandes capitais que nos anos iniciais, mais capitais cumpriram a meta desde 2007: Rio Branco, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, João Pessoa, Curitiba, Teresina, Rio de Janeiro, Boa Vista, Florianópolis e Palmas. Em 2015, além dessas cidades, Manaus, Vitória, Recife, Natal e São Paulo também bateram a meta.

“Estamos entre os estados com os melhores indicadores, mas continuamos perseguindo melhores resultados e mais qualidade da nossa Educação”, reafirmou o secretário de Estado da Educação, Marco Brandão. Em nível de Estado, apenas Acre e Ceará conseguiram evoluir o Ideb em todos os municípios.

“É para comemorar”, festeja Marcio Batista

Vários fatores vem mantendo o Ideb em evolução. Uma delas é política de formação continuada dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, completa onze anos em 2016. Os resultados são perceptíveis: além da alta taxa de professores com faculdade completa, o processo produziu a mais experiente e qualificada geração de diretores de escola na capital, o que faz toda a diferença nos rankeamentos. As escolas são mantidas em boas condições de estudo e trabalho, e condições acessórias essenciais, como a alimentação escolas, já foi várias vezes premiada.

Sobretudo, dar boa destinação aos recursos financeiros, gestão democrática, flexibilidade e planejamento com acompanhamento da execução das metas são fatores decisivos para o Ideb avançar.