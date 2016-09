Promotores fiscalizam cumprimento de TAC em presídios de Rio Branco

Os promotores de Justiça Nelma Siqueira, Bernardo Fiterman e Vanessa Muniz, juntamente com o engenheiro Edgard de Oliveira, do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), estiveram, na manhã desta sexta-feira (9), no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, para verificar o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) junto à Administração Pública Estadual, que prevê a construção de duas novas unidades prisionais no complexo.

O objetivo do TAC é desafogar o sistema carcerário com a criação de novas vagas, além de dar melhores condições de trabalho aos agentes penitenciários.

A primeira visita para acompanhar o cumprimento do TAC ocorreu no dia 16 de fevereiro. Na ocasião, foram verificadas as obras do Pavilhão A, que contará com 34 celas, e do presídio feminino, que terá 44 celas.

De acordo com a promotora de Justiça Nelma Siqueira, a previsão é que a primeira parte da ala feminina será entregue nos próximos 25 dias, já com a possibilidade de transferência das reeducandas.

Para a promotora, com isso, os primeiros efeitos do TAC já podem ser observados. A obra adiantou bastante desde nossa última visita, e esse funcionamento parcial já irá desafogar bastante a ala feminina”, destacou a promotora.

Os promotores ainda visitaram o presídio Francisco de Oliveira Conde, verificando o andamento da reforma do pavilhão onde ficam os reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto e o presídio Antônio Amaro.