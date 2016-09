Empresa responde pela reparação de dano ou furto ocorrido em seu estacionamento

A sanção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) celebra 26 anos no próximo domingo, dia 11. A garantia de proteção dos direitos do cidadão é uma batalha diária da Justiça brasileira, entretanto ainda ocorre, em muitos estabelecimentos, conduta negligente nas relações de consumo. Todavia, registram-se conquistas importantes, como o entendimento jurídico acerca da responsabilidade dos proprietários.

De acordo com a Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

A permanência do bem móvel em estacionamento privado ou interno configura relação de consumo por meio da prestação de serviço. Desta forma, o artigo 14 do CDC prevê a chamada responsabilização objetiva do fornecedor, independentemente da existência de culpa.

Justiça Acreana confirma entendimento

Na jurisprudência acreana, registra-se dois casos recentes em concordância com a referida determinação. Em um deles, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis julgou improcedente o Recurso Inominado interposto por um supermercado local, mantendo assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais por furto ao veículo de um consumidor ocorrido no estacionamento interno do estabelecimento comercial.

Ao analisar o caso, o juiz de Direito Danniel Bonfim, que atuou como relator, enfatizou a culpa in vigilando (que ocorre quando há falta ou desatenção no dever de conservação e guarda de coisa depositada) da empresa como fonte de seu dever de indenizar.

Em outra demanda, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, se manifestou pela condenação de uma faculdade da Capital acreana ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do furto de uma motocicleta do pátio interno da instituição de ensino superior.

O voto do relator, juiz de Direito Alesson Braz, compartilhou o entendimento de Bonfim acerca da falha na prestação de serviço por parte da ré, que não teria observado corretamente os deveres de guarda e vigilância do veículo da autora.

Por fim, ainda destaca-se a determinação da Justiça para que shopping abstenha de cobrar multa por perda ou extravio de tíquete de estacionamento, publicada em março deste ano. A decisão prolatada pela juíza de Direito Olívia Ribeiro destacou que o mecanismo de cobrança praticado até então demonstraria “ilícita transferência da responsabilidade de realizar o controle do tempo de permanência no estabelecimento”, uma vez que tentaria “repassar ônus ínsito ao risco de seu negócio aos clientes”, caracterizando, dessa forma, também falha na prestação de serviço.

A “taxa abusiva” estipulada pela empresa ré configuraria a “exigência de vantagem excessiva” prevista no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei nº 8.078/1990), indo ainda contra a previsão do art. 412 do Código Civil, o qual estabelece que “o valor estipulado em cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.

Por isso, o artifício de colocar placas informando que a empresa não se responsabiliza não condiz com a legislação atual. Então, caso o consumidor tenha prejuízo em situação similar, deve contatar a administração do estabelecimento, realizar registro fotográfico dos informes irregulares e formalizar Boletim de Ocorrência.