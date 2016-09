Senac abre 470 vagas em cursos na Unidade Operativa

O Senac está com inscrições abertas em 11 cursos nas áreas de Gestão, Comércio, Informática, Conservação e Zeladoria, Design e Saúde. A oferta de cursos é referente à agenda do terceiro quadrimestre, no Núcleo de Educação Profissional de Cruzeiro do Sul. São 470 vagas, sendo 280 comerciais e 190 vagas pelo Programa Senac de Gratuidade.

Os cursos ofertados são: Técnico em Administração, Assistente de Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Pessoal, Operador de Caixa, Técnicas de Vendas, Operador de Computador, Editor Gráfico, Frentista, Aperfeiçoamento em Qualidade na Coleta de Sangue e Técnica em Enfermagem.

As vagas comerciais possuem como principal diferencial o valor de investimento, com possibilidade em atender toda comunidade, além da facilidade na forma de pagamento. O Senac é uma instituição subsidiada pelo empresário, com foco em atender as necessidades e demandas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A matrícula e feita de forma presencial na Central de Atendimento da unidade escolhida.

Cursos Gratuitos

As vagas ofertadas através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinam-se a candidatos que não possuem condições financeiras de custear seu curso, pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse a 02 (dois) salários mínimos- na condição de alunos matriculados ou egressos do ensino fundamental ou médio, e trabalhadores empregados ou desempregados.

As inscrições serão realizadas até 13 de setembro, somente pelo portal. A lista com a 1ª convocação será divulgada a partir do dia 14 de setembro, logo o candidato selecionado terá três dias úteis para confirmar a sua matrícula. A seleção é feita através da legislação da educação profissional e os requisitos de acesso exigidos pela Instituição, para ingresso no curso escolhido.

A unidade de Cruzeiro do Sul fica localizado na Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1.148 – Centro. Mais informações pelo telefone: 68 3463- 3335.