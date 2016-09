Rio Branco recebe evento de Marketing Digital em setembro

No dia 21 de setembro, Rio Branco recebe a décima sexta edição de 2016 do Meeting Digitalks, programa que percorre 23 cidades do Brasil para discutir o que há de mais atual no segmento digital.

O Meeting tem 4 horas de duração e une conteúdo, networking, negócios e happy hour. Promovido pelo Digitalks, o evento é destinado a profissionais com interesse em alavancar negócios, trocar experiências com especialistas e se aprofundar em assuntos relacionados ao mercado digital.

Com o tema Marketing Digital: Mercado, Tendências e Estratégias, o Meeting trará um time de especialistas composto por grandes executivos do mercado que discutem, na prática, os rumos e as possibilidades do setor. Entre os principais assuntos abordados estão Mídia e Performance, On e Off: isso ainda é uma questão?, Educação no Mercado Digital, Marketing de Conteúdo, Inbound Marketing, Mobile Marketing, Real Time Marketing, Atendimento ao Cliente, entre outros.

“O Meeting se transformou numa importante ferramenta de negócios pois permite a troca de experiências entre especialistas de todo o país, tudo isso num ambiente arrojado e intimista, que possibilita o networking e a troca de ideias. Neste contexto, Rio Branco tem um papel bastante significativo no mercado digital, com importantes players”, declara Flavio Horta, diretor do Digitalks.

O Meeting Digitalks acontece no AFA Bistrô D´Amazonia, que fica na Rua Franco Ribeiro, 109, Centro, das 16h às 20h, reúne Painel de Debate e happy hour, custa R$ 69,00 por pessoa e tem vagas limitadas para o melhor aproveitamento. A inscrição deve ser feita no site da Digitalks, através do link http://digitalks.com.br/eventos/meeting-rio-branco-2016/. Informações através do e-mail forum@digitalks.com.br ou do telefone (11) 3159-1458.