Governo retoma obras do PAC e entregará mais 345 casas na Cidade do Povo

Em reunião com a secretária de Estado de Habitação e Interesse Social, Janaina Guedes, na Casa Civil, nesta sexta-feira, 9, o governador Tião Viana discutiu a retomada das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos fundos de vale como o Igarapé Fundo e bairros Conquista, Palheiral e Santa Inês. Além disso, mais 345 casas devem ser entregues na Cidade do Povo até dezembro.

“Licitaremos agora o que há de remanescente das obras do PAC lá do bairro Conquista, para concluir e entregá-las até dezembro, de acordo com a previsão. Também estamos avançando no Igarapé Fundo, que é um fundo de vale, cuja conclusão a população aguarda há algum tempo, e restam somente 10% de execução para a entrega”, explicou a gestora.

A Secretaria de Habitação e Interesse Social (Sehab) também avança para fechar a relação de beneficiários a serem contemplados nesta etapa de entrega de unidades habitacionais na Cidade do Povo.

O momento é de dar encaminhamento aos trâmites necessários junto ao Ministério da Integração e à Caixa Econômica Federal (CEF).

A Cidade do Povo é um dos maiores projetos habitacionais já lançados pelo governo do Acre. Além de prever a entrega de 10.518 casas no total, o empreendimento dispõe de toda a infraestrutura necessária voltada para a educação, o esporte, a saúde, a segurança e o lazer.