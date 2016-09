Taxista morre afogado após carro cair em açude

Homens do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado no município de Epitaciolândia, foram acionados sobre um acidente que teria ocorrido na BR 317, km 1, nas proximidades de um motel por volta das 3h00 deste sábado, dia 10.

Segundo foi apurado no local, o moradores da localidade, teriam ouvido um grande barulho de algo que teria caído dentro de um açude existente às margens da BR. Ao chegarem, passaram a procurar alguma pista e perceberam que havia caído no barranco de aproximadamente 10 metros de altura.

inicialmente não dava para identificar o que teria acontecido, mas, uma árvore tombada deu a pista inicial e quando foram até às margens, viram que um pisca alerta emitia uma luz de dentro do açude e perceberam que seria de um veículo.

Equipados com equipamentos de mergulho, tiveram que submergir aproximadamente mais de dois metros para chegar ao veículo. Foi quando identificaram que havia um corpo já sem vida no lugar do motorista.

Com as portas travadas e vidros fechados, não foi possível retirar o corpo, sendo necessário puxar o carro, modelo Toyota/Corolla, placas NAG 3304. O motorista, Mizael Santos Freitas (35), foi identificado após quebrar o vidro e ser retirado de dentro.

Foi levantado que a vítima esteve participando da reinauguração de uma casa noturna nas proximidades e ingerido bebida alcóolica. No retorno para sua casa, se leva a crer que possa ter dormido na direção e o veículo caiu no barranco e dentro do açude, talvez, pode ter batido a cabeça, desmaiado e morreu afogado.

Sem perito criminal na fronteira, o corpo iria aguardar os profissionais se deslocar da Capital até o local do acidente para regatar o corpo ao IML, para exames cadavérico e, somente depois ser liberado aos parentes.