Sesacre vai ampliar atendimento a autistas

O Secretário Estadual de Saúde, Gemil Salim de Abreu Junior esteve reunido nesta última sexta-feira, (09), na sala de reuniões do Conselho Estadual de Saúde do Acre juntamente com o presidente da Associação dos Amigos e Pais dos Autistas do Acre (Ampac) e Conselheiro Estadual de Saúde, Roberto Derze e os pais de autistas.

Na ocasião, o presidente da AMPAC fez a entrega do projeto de ampliação do atendimento multiprofissional que contará com Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicopedagogo, fonoaudiólogo educador físico e materiais lúdicos.

O Secretário, Gemil Júnior deu o aval e a garantia ao projeto para atender a demanda. Esse projeto vai beneficiar cerca de 200 crian- ças com atendimento permanente até o mês de dezembro de 2016, com possibilidade de extensão aos anos posteriores.

A Sesacre atende as ações propostas pela programação anual de saúde (PAS 2016), a política pública de atenção aos autistas de conformidade com o que foi pactuado na Conferência Estadual de Saúde.

O objetivo do projeto é contratar e qualificar uma equipe multiprofissional de atenção especifica as crianças e adolescentes, acolhidas na AMPAC, afim de, promover a cidadania, a autonomia e o fortalecimento da participação da pessoa com deficiência na sociedade, eliminando barreiras e permitindo o acesso aos bens e serviços disponíveis a toda população.

Oportunizar aos multiprofissionais e aos pais o conhecimento do programa ABA – (Applied Behavior Analysis) Análise Comportamental Aplicada e às crianças atendidas, a garantia necessária para o seu desenvolvimento físico e cognitivo para desempenho de suas funções futuras.