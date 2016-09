Sargento da PM foi morto pela própria arma em assalto

O sargento da PM Jean de Oliveira Menezes foi morto durante um assalto a uma casa de carne no Conjunto Esperança na manhã de sexta-feira 9. Segundo a polícia, os dois assaltantes, um de 16 anos e outro de 18, entraram no local, anunciaram o assalto e conseguiram desarmar o policial após reconhecê-lo.

Os disparos que mataram o sargento Jean, saíram da própria arma do policial. A informação foi confirmada, pelo capitão Felipe Russo, responsável pela assessoria de comunicação. Segundo o capitão, o sargento foi morto com dois ou três tiros, mas só a perícia vai poder confirmar o numero exato.

O velório do terceiro-sargento da Polícia Militar Jean de Oliveira Menezes, 40 anos, morto durante uma tentativa de assalto na manhã desta sexta-feira (9), no bairro Esperança, será na igreja Assembleia de Deus, localizado na Rua 25 de Agosto nº 339, no bairro Esperança II.