Carlos Gomes defende escola em tempo integral e defende ideais de Marina Silva

O professor Carlos Gomes é um outsider nessa eleição. Um candidato que sabe que não tem chances, que não almeja a vitória, mas que assume o compromisso de lutar por uma causa, a da consolidação de seu partido, a REDE, que disputa o primeiro pleito oficial. Entretanto, ele fala como se estivesse disputando a liderança das pesquisas, como não poderia deixar de ser. E surpreende pela coerência de seu pensamento, que segue o ideário da líder maior da leganda, a ex-ministra acreana Marina Silva. Carlos Gomes abre a série da Tribuna com entrevistas de todos os candidatos a prefeito da capital. Conheça o seu pensamento e suas propostas.

A Tribuna: Por que o senhor quer ser prefeito da capital?

Carlos Gomes – Para promover uma gestão séria, propositiva, eficiente e comprometida com o interesse público, infelizmente há um descrédito grande na política, na representação parlamentar em razão dos projetos espúrios e de poder que tem promovido os mais diversos retrocessos, e quem sofre é quem está na ponta, o cidadão que deixa te ter políticas públicas, que sofre com a onda crescente de desemprego, a criança que não tem creche ou uma educação de base de qualidade ou a mãe que não tem acesso ao serviço básico de saúde.

A Tribuna: Como o senhor avalia o nível da campanha até agora. Com a nova legislação, quais as maiores dificuldades para se chegar aos eleitores?

Carlos Gomes - A nova legislação é mais uma tentativa de manter o monopólio da política com a velha política, com o que há de mais atrasado. O pouco tempo de TV, a cobertura diferenciada por parte das emissoras, inclusive, a participação nos debates condicionada a pelo menos 10 deputados federais, são formas de excluir candidaturas que se propõe a atualizar a forma de fazer política. Apesar disso, considero importante o tempo reduzido de campanha e o limite de gastos por candidatos. Agora é importante que a Justiça Eleitoral fiscalize, há candidatos que tem um volume de campanha visualmente falando, muito além do teto de gastos definidos pelo TSE.

A Tribuna: Rio Branco vive, como outras cidades, grande problema de violência. Qual o diagnóstico a ser feito e quais seriam as soluções em que a prefeitura poderia atuar. Aponte, além da segurança, três setores que serão fundamentais em sua gestão?

Carlos Gomes – O município pode contribuir para diminuir o alto índice de violência, como, por exemplo, ampliar a iluminação nas ruas, avenidas e praças; a criação de um Comitê Integrado de Segurança de Rio Branco envolvendo a sociedade civil organizada e comunidade, vinculado diretamente ao gabinete do prefeito.

Agora uma resposta necessária a médio e longo prazo a ser feita é a Educação em Tempo Integral, ou você disputa a juventude da marginalidade e do submundo do crime pelo viés da educação, ou pela lógica repressora do braço armado do Estado, nós optamos disputar a juventude pela educação, não há transformação social sem uma educação de base efetivamente inclusiva e de qualidade; outro aspecto importante é promover a profissionalização das juventudes a fim de ofertar oportunidades no mercado de trabalho. Em resumo é necessário priorizar saúde, educação e promover uma reforma administrativa na máquina pública com a redução 70% de cargos comissionados.

A Tribuna: Como imagina ser o seu relacionamento com o governo estadual, caso seja vitorioso? E com o governo federal e a bancada acreana no Congresso Nacional?

Carlos Gomes – Nossa postura não é a do embate, não somos do quanto pior melhor, temos responsabilidade e seriedade política. Entendo que a política é a arte da aliança e a capacidade do dialogo, mas isso tem como alicerce um programa para a cidade, não é uma aliança da velha política do toma lá da cá, de lotear a administração pública entre facções criminosas para cada grupo chamar de seu.

Nesse sentido espero contar com o apoio do Estado e da União, a boa gestão deve olhar além das siglas partidárias, deve ter como resultado e foco o interesse público. Não vamos poupar esforços junto à bancada federal e muito menos aos ministérios para celebrar parcerias.

A Tribuna: O senhor tem a responsabilidade de representar a REDE, um partido nascido do sonho da ex-ministra Marina Silva, que é do Acre e aqui fez a sua vida política. Entretanto, tem apenas um ponto percentual nas pesquisas. Porquê a mensagem da ilustre acreana não atingem mais os eleitores acreanos?

Carlos Gomes – Primeiro precisamos tratar das pessoas como livres, o voto não é propriedade de um político, nós não tratamos das pessoas como propriedade privada de modo que os votos devem ser direcionados como se fosse um objeto de uso e propriedade de um político.

Eu sou muito grato por ter Marina Silva entre uma das minhas apoiadoras, é, sem dúvida, uma honra para minha candidatura. Outro aspecto importante é que o candidato sou eu e não Marina, logo essa indagação tendenciosa não reflete a realidade, afinal, Marina esteve candidata em 2014 e foi a mais votada no Acre, somente em Rio Branco ela teve mais de 110 mil votos.

Nosso um ponto significa que têm centenas de pessoas acreditando na nossa forma de fazer política, as demais candidaturas já vem de outras eleições e já estão em campanha há meses, isso sem falar nas estruturas, nos apoios que essas candidaturas têm. Nós não temos estruturas, fomos lançados dia 19 de julho, nosso tempo de TV com inserção são de 30 e 19 segundos, esse um ponto percentual é um dado positivo diante da disputa desigual.

Têm candidaturas que se pautam por pesquisas, a nossa é pautada por um Programa de Governo.

A Tribuna: A REDE foi criada com a proposta de uma nova forma de política, mas sua indicação foi bem tradicional, assim como a sua campanha. Em que o partido vem sendo diferente, se no plano federal se alia as forças reacionárias que em épocas passadas, a senadora combatia, como o senador goiano, Ronaldo Caiado e políticos envolvidos na Lava Jato, como alguns dirigentes do PSB?

Carlos Gomes – Não sei com qual base você faz a leitura de que a minha indicação foi tradicional, talvez, por desconhecimento mesmo, mas a pergunta que apesar de já vir com uma afirmação, é oportuna pra que a gente possa esclarecer, a candidatura da Rede nasce de uma proposta de contribuir com o processo político de Rio Branco, antes de a Rede ser um partido, já era um movimento de pessoas que de alguma forma lutavam para contribuir com a sustentabilidade no Brasil, não houve indicação, o conjunto do partido debateu nos seus espaços de deliberação e chegou ao consenso de que meu nome nesse momento pode representar o acumulo da Rede, mas essa discussão de nome para representar ela é posterior à discussão programática.

A Rede participa da sua primeira eleição nesse ano, é importante fazer a ressalva de que obtivemos o registro junto ao TSE no segundo semestre do ano passado. Marina tem pautado sua vida pública de forma ética, coerente e séria, não há nenhuma investigação contra Marina em curso no país.

Aproveito para reiterar que nossa candidatura da Rede 18 tem muita tranquilidade e muito orgulho de ter Marina não só como apoiadora, mas de tê-la como Porta Voz Nacional da Rede.

Ainda que a pergunta vá para um viés nacional, estou disputando a prefeitura da nossa capital e diferentemente de outras candidaturas, não tenho problemas em falar que sou da Rede Sustentabilidade, não nego minha liderança nacional, Marina Silva, aliás, tenho muito orgulho, inclusive de nossas cores.

Uma campanha que não tem financiamento de comissionados, que não usa do assédio moral, que não paga militantes, que é feita por pessoas totalmente voluntárias não tem como ser tradicional, o tradicional é o oposto disso.