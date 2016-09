O preço da Cesta Básica aumenta 21,29% em um ano

Preço da Cesta Básica de Alimentos tem aumento de 1.4%, em Rio Branco, no mês de agosto em comparação com o mês de julho. No decorrer do ano o aumento acumulado é 21,29%. As informações são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), divulgada na sexta-feira, 9.

Com o aumento o trabalhador rio-branquense passou a gastar R$ 377,16 para garantir os produtos da Cesta Básica de Alimentos. O valor representa 46,59% do salá- rio mínimo liquido e 94h17m trabalhados.

O acréscimo foi puxado pela alta de 8 produtos. O leite teve o maior aumento no mês, 13,18%, seguido pelo da manteiga ( 2,94%) e arroz (2,04). Apenas o tomate e o café apresentaram redução nos valores, de 0,24 e 0,72 respectivamente.

O preço do feijão apresentou retração em 19 das 27 capitais. O valor do tipo carioquinha caiu em 16 cidades e as variações oscilaram entre -14,19%, em Aracaju, e -0,07%, em Recife. Houve alta no Norte e Nordeste: Rio Branco (0,78%), Boa Vista (0,90%), Maceió (2,55%), Fortaleza (3,48%), Manaus (6,30%) e Macapá (7,13%).

Em agosto, houve aumento no custo do conjunto de alimentos básicos em 18 das 27 capitais brasileiras. As maiores altas ocorreram em Florianópolis (3,16%), Maceió (3,11%), Macapá (2,91%) e Curitiba (2,59%). As retrações foram registradas em nove capitais, com destaque para Goiânia (-3,15%) e Aracaju (-2,26%).

Segundo o levantamento, a cesta mais cara foi a de São Paulo (R$ 475,11) e, em seguida, a de Porto Alegre (R$ 474,34) e Florianópolis (R$ 457,11). Os menores valores médios foram observados em Natal (R$ 365,46) e Aracaju (R$ 370,70).